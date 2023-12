Cadela roubada é resgatada em avião

Na manhã do último domingo (10), dois homens sequestraram Cherie enquanto o noivo de sua tutora passeava com ela. Um dos suspeitos é o próprio ex, que foi detido

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Federal, resgataram, nesta segunda-feira (11), Cherie, a cadela da raça yorkshire que foi roubada no último fim de semana, no Sudoeste.

Segundo a corporação, o animal foi encontrado com o ex-companheiro de sua tutora dentro de um avião que havia pousado em João Pessoa (PB).

Na manhã do último domingo (10), dois homens sequestraram Cherie enquanto o noivo de sua tutora passeava com ela. Um dos suspeitos é o próprio ex, que foi detido.

Nesta segunda, a PCDF descobriu que o homem havia embarcado no aeroporto em Confins (MG) e acionou a PF.