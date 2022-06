PCDF divulga resultado provisório de concurso

Os nomes dos aprovados na avaliação biopsicossocial, nos exames biométricos e na avaliação médica foram publicados no DODF de hoje (21)

Saiu no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (21), a lista com o resultado provisório dos aprovados nos exames biométricos e avaliação médica que se referem ao concurso para provimento de vagas e a formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.

O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica das 10h de hoje até às 18h do dia 28 de junho, no endereço eletrônico da banca. A partir de amanhã, até o dia 28, aqueles que se sentirem prejudicados poderão interpor recurso contra o resultado provisório.

Não será aceirto recurso via postal, via requerimento administrativo e via correio eletrônico fora do prazo. Se for o caso, o candidato deve enviar, via upload, anexos ao recurso, exames faltantes, que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício e/ou de forma incompleta.