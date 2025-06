PCDF divulga resultado final da avaliação para cotas em concurso para área administrativa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou, nesta segunda-feira (2), o Edital nº 15/2025, que torna público o resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência e do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. O edital é referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista e gestor de apoio às atividades policiais civis da PCDF.

Além disso, o edital traz a convocação dos candidatos para o envio da documentação necessária ao critério de desempate de notas. Os candidatos convocados devem enviar a documentação entre as 10h desta terça-feira (3) até as 18h de quarta (4), exclusivamente pelo link disponibilizado no site do Cebraspe.

Entre os documentos exigidos estão:

– Comprovante do exercício da função de jurado, se for o caso;

– Certidão de nascimento com horário de nascimento, para comprovação de maior idade, quando aplicável.

O edital informa ainda que as justificativas da banca examinadora sobre o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos na avaliação de cotas estarão disponíveis a partir do dia 9 deeste mês, no mesmo site. O resultado provisório do desempate de notas será divulgado no dia 11 deste mês, no Diário Oficial da União e na página oficial do concurso.

*Com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)