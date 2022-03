PCDF desmantela grupo que roubava cabos de energia

Os mandados são cumpridos em Ceilândia, Granja do Torto e Novo Gama, no Goiás e estão sendo apreendidos alguns materiais e celulares

Uma operação deflagrada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (29), contra de um grupo criminosos que furtavam cabos de transmissão de dados, telefônica e energia.

Os mandados foram cumpridos em Ceilândia, Granja do Torto e Novo Gama, no Goiás e estão sendo apreendidos alguns materiais e celulares.

Segundo as autoridades, a investigação teve início a partir da informação de cabos furtados. Ainda de acordo com as informações, os criminosos teriam usado um caminhão da empresa Engeluz. Foram identificados três ex-funcionários que utilizavam os uniformes e o veículo oficial da Engeluz para cometer o crime.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), o prejuízo financeiro foi de R$ 5,3 milhões nos últimos dois anos.

Foram registrados 621 crimes desta natureza em diversas regiões administrativas no ano passado. O furto de cabos de energia mais do que dobrou nos últimos dois anos.

Os cabos são roubados para que o cobre, metal utilizado no produto, possa ser vendido a receptadores. Bairros como a Asa Norte, onde a maioria das redes de energia são subterrâneas, estão entre os alvos preferidos dos ladrões.