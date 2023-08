PCDF desmantela grupo criminoso especializado em roubos em comércios

O grupo criminoso agia com violência e havia cometido roubos em duas joalherias e estabelecimentos de venda de aparelhos telefônicos

Nesta terça-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), realizou a Operação Marcos 11:17, cumprindo 15 mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão preventiva.

As ordens foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), pelos juízos da 4ª Vara Criminal de Ceilândia, Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo e 6ª Vara Criminal de Brasília.

As investigações tiveram início há aproximadamente três meses e estavam focadas em uma série de roubos em comércios ocorridos nas regiões do Plano Piloto (área central), Águas Claras, Riacho Fundo e Recanto das Emas.

Os criminosos, com idades entre 19 e 23 anos, são provenientes da cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, onde foram cumpridos todos os mandados judiciais expedidos. Todos os integrantes da quadrilha possuem antecedentes criminais relacionados a crimes contra o patrimônio.

Com o cumprimento das ordens judiciais, os investigados responderão pelos crimes de roubo circunstanciado, porte de arma de fogo irregular e associação criminosa.

Além dos mandados de busca e prisão, a Operação Marcos 11:17 também investiga várias pessoas que teriam adquirido os aparelhos celulares roubados pelos criminosos, configurando crime de receptação. Entre os objetos subtraídos durante os assaltos, havia joias diversas e aparelhos celulares.