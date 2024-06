PCDF desmantela golpistas que agiam como falsa central de segurança de banco

Na manhã desta quarta-feira (12/6), uma quadrilha especializada no golpe da falsa central de segurança de banco foi presa por policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) com oito mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. A operação chama-se Mão Fantasma 1 e ocorre no Novo Gama, em Ceilândia e Planaltina.

A investigação da Polícia Civil (PCDF) revelou que os criminosos compravam planilhas contendo dados cadastrais de milhões de pessoas, incluindo números de celular, endereço, conta bancária e informações de perfil socioeconômico.

A partir dessas informações, os criminosos escolhiam as vítimas com maior poder aquisitivo, geralmente idosas, e entravam em contato por telefone passando pela central de segurança. Eles também usavam a bina para simular o número real do banco.

Os criminosos conseguiram persuadir as vítimas a entregar seus cartões de crédito e celulares a um “intermediário do banco”, que visitaria a residência da vítima para coletar os materiais para “perícia”. Os criminosos fizeram saques, transferências e empréstimos fraudulentos usando os cartões de crédito e celulares das vítimas.

Os caixas eletrônicos das agências no entorno do DF facilitaram as transferências e saques. A investigação conseguiu obter fotos de vários desses saques, o que mostra a dinâmica dos crimes e a autoria deles.