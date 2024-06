CLDF reconhece a Feira dos Importados de Taguatinga como local de relevante interesse cultural, social e econômico

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nesta terça-feira (11) o projeto de lei 334/2023, que reconhece a Feira dos Importados de Taguatinga como local de relevante interesse cultural, social e econômico do Distrito Federal. A iniciativa do projeto partiu do deputado Thiago Manzoni (PL), que ressaltou a importância da tradicional feira para a comunidade de Taguatinga.

“Com quase 30 anos de existência, a Feira dos Importados de Taguatinga funciona de terça a domingo na CSC, área especial 07, Taguatinga Sul. A feira é o alicerce do sustento financeiro de dezenas de famílias que contam com sua infraestrutura para empreender, fomentando o crescimento cultural, social e econômico da cidade, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento”, afirmou o deputado. O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF