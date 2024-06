A! O amor! Brasília é palco de um clássico romance

Por Luís Nova

Uma história de amor digna de um clássico romance permanece viva por décadas, e neste ano, completa 52 anos de casamento. Ainda mais quando um dos lados é devoto de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Tudo teve início no interior da Paraíba, em Santa Teresinha, a cerca de dois mil quilômetros da Capital Federal.

O romance começou cedo entre Maria Lucena, que na época tinha 18 anos, e seu marido, João Bosco Damascena, que tinha 17. Eles namoraram por dois anos e após aprovação dos pais se casaram, em 8 de novembro de 1972. O amor entre eles gerou oito filhos, 22 netos, oito bisnetos e contando.

O casal paraibano vive uma vida tranquila. Maria, de 73 anos, é costureira e João, 72 anos, é pedreiro. Eles vivem no Sol Nascente. Mesmo com os filhos criados e casados, eles seguem trabalhando e cuidando dos netos, bisnetos e dois filhos de quatro patas, o gato Chico e a cachorra Nina.

Foto: Luis Nova/Jornal de Brasília

Em 50 anos de casados, várias coisas aconteceram no mundo. As Torres Gêmeas foram alvos de terroristas, o homem foi à Lua, o ônibus espacial Challenger explodiu, entre diversos outros fatos importantes. O amor do casal sobreviveu ao tempo de ditadura militar, manifestações, superinflação e todo o caos do mundo moderno, incluindo a secura da Capital Federal.

Tanto João, quanto Maria se conheceram na escola, mas só começaram a ter um relacionamento anos depois. De acordo com Maria, o romance surgiu durante um evento de leilão na igreja.

“A Maria da Guia, que virou minha cunhada, me apresentou o João Bosco durante o evento da igreja. Estávamos conversando e descobri que ele estava noivo. Ele acidentalmente mostrou a aliança, que estava no bolso. Mas mesmo com o deslize, nos acertamos e começamos a namorar tempo depois. Ele largou a ex-noiva para namorar comigo”, conta Maria.

João complementou a história, com muitas risadas, contando que foi pegar uma bala no bolso e derrubou a aliança. “Coloquei a mão procurando um doce no bolso, quando peguei a balinha, a aliança caiu no chão, só ouviu o tin”, conta com um sorriso sem graça na cara.

Foto: Luis Nova/Jornal de Brasília

Nos poucos momentos em que a reportagem permaneceu entrevistando o casal, é notável o companheirismo e amizade dos dois. João é mais extrovertido e brincalhão, já Maria um pouco acanhada, mas essa característica pessoal não afetou o jeito dela em contar a história de amor que vive todos os dias ao lado de João. “Casamento é para sempre e o segredo é a amizade, o carinho e o companheirismo!”, afirma Maria Lucena.

Filhos trouxeram os pais

Diferente de toda história em que os pais se aventuram no novo, na família de Maria e João aconteceu o contrário. Os filhos mais velhos vieram em busca de uma nova oportunidade em terras brasilienses e após se estabelecerem, trouxeram os pais, que chegaram no DF em 1998.

“Eu perguntei para o meu marido se ele tinha coragem de mudar para Brasília. Ele disse que sim. Liguei para meu menino que morava no DF e ele mandou buscar a gente. Primeiro veio o João. Depois a minha filha Maria foi lá me buscar. Vim eu, minha filha caçula, a Adriana, minha filha Maria e minha netinha Fabiana, que completou três meses na estrada”, conta Maria com um sorriso de canto a canto.

Maria Lucena é muito devota de Santo Antônio. Seus dois primeiros filhos foram em homenagem ao santo casamenteiro, do qual Maria é extremamente devota. “Minha primeira filha se chama Antônia e o segundo se chama Antônio. Foi uma homenagem ao Santo Antônio”, conta.

“Quando nasceu minha primeira filha,foi um dia de muita alegria. Depois vieram outros sete em seguida. Graças a Deus criei todos, com dificuldade, mas nunca passamos fome. Hoje todos estão casados e todos pais e mães de família”, conclui Maria.