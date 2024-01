PCDF desmantela esquema de grilagem de terras no DF; sargento da PM é alvo

A área invadida poderia render aos criminosos até R$ 5,5 milhões

A Operação Park Way Legal, conduzida pela Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem Urbanística e ao Animal (Cepema), foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (17) com o objetivo de desmantelar uma quadrilha envolvida em parcelamento de solo em área de preservação ambiental.

A área invadida, conforme apurado pela investigação da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), vinculada à Cepema, poderia render aos criminosos até R$ 5,5 milhões. Um dos envolvidos é um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), cujo patrimônio inclui um veículo de luxo avaliado em mais de R$ 350 mil.

A ação resultou na execução de sete mandados de busca e apreensão em diversas regiões administrativas, abrangendo o Park Way, Cruzeiro, Jardim Botânico e Gama.

Segundo as investigações, pelo menos sete pessoas se associaram para realizar o parcelamento irregular de uma área situada na Quadra 13, Conjunto 2, chácara 29-C, do Park Way. O local, denominado pelos criminosos como Condomínio Solar dos Pinheiros, estava destinado a abrigar um empreendimento com 33 lotes, cada um com aproximadamente 300 m², sendo comercializados por R$ 165 mil cada. Importante destacar que essa área está situada na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central.