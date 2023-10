PCDF desmantela esquema de fraude em exames para CNH

A operação contou com a participação de 74 policiais de diversas unidades circunscricionais e com o apoio da Corregedoria do Detran

A 5ª Delegacia de Polícia realizou a segunda fase da Operação Timóteo 6:10, visando empresas e indivíduos suspeitos de participar de um esquema de fraude em provas teóricas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ação resultou no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (11).

PMDF prende suspeito de tráfico de drogas no Recanto das Emas

De acordo com as investigações, servidores do Departamento de Trânsito (Detran), juntamente com proprietários e funcionários de uma autoescola, uniram forças para burlar o exame teórico necessário para adquirir a CNH. Isso permitiu que candidatos que originalmente não teriam passado no teste obtivessem aprovação. Segundo a polícia, os indivíduos interessados em garantir sua aprovação estavam dispostos a pagar quantias significativas, variando de R$ 2 mil a R$ 6 mil.