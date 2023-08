PCDF desarticula tráfico de drogas em distribuidora de bebidas

A operação foi deflagrada após diversas denúncias anônimas que apontavam para a prática de tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas

Na última quinta-feira (3), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a Operação Snow White, após uma minuciosa investigação conduzida pela equipe da 6ª DP. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem e duas mulheres por tráfico de drogas, uso e porte de substâncias entorpecentes, no Paranoá.

A operação foi deflagrada após diversas denúncias anônimas que apontavam para a prática de tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas na região. Com base nessas informações, a equipe da Seção de Repressão a Drogas (SRD) conduziu diligências intensas, culminando na desarticulação de um sistema de distribuição de cocaína, com preços variados dependendo do método de pagamento.

Durante a operação, os policiais encontraram uma máquina de cartão destinada exclusivamente para o pagamento das drogas comercializadas no local. De acordo com as investigações, o traficante chegou a faturar mais de R$ 4 milhões em um único dia com as vendas de entorpecentes.

A movimentação intensa de entrada e saída no estabelecimento comercial foi observada durante as diligências, o que levou os policiais a abordarem os envolvidos. Na ocasião, foram encontradas 25 porções de cocaína, R$ 255 em dinheiro, duas máquinas de cartão, um aparelho celular e um cofre.

Os presos foram conduzidos à carceragem da PCDF, onde permanecerão à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia no Instituto de Identificação.