PCDF desarticula quadrilha suspeita de vender atestado e abortivo

Nesta sexta-feira (23), equipes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) cumpriram seis mandados de busca e apreensão com o objetivo de desarticular uma quadrilha composta por quatro farmacêuticos que estavam envolvidos em falsificação e venda de atestados médicos desde 2020.

Durante a operação, duas farmácias foram alvo de busca, uma localizada na Vila São José, em Brazlândia, e outra na Vendinha (GO). Os outros quatro mandados foram cumpridos nas residências dos investigados.

As investigações revelaram que os farmacêuticos realizavam atendimentos aos clientes por meio do WhatsApp. Os preços dos atestados falsos variavam conforme o período de afastamento solicitado pelo comprador. Um atestado para um dia custava R$ 50, dois dias por R$ 70 e três dias por R$ 90.

Os investigados preenchiam os atestados com a data e horário do suposto atendimento médico, além do registro da Classificação Internacional de Doenças (CID) informado pelo cliente. Quando o comprador tinha dúvidas sobre a doença alegada, os próprios farmacêuticos faziam sugestões.

A fraude veio à tona quando um médico atuante em Brazlândia recebeu, na Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, uma prescrição de medicamento controlado com um carimbo idêntico ao seu e assinatura falsificada.

Um dos farmacêuticos, alvo da busca nesta sexta-feira, já havia sido preso preventivamente pela 18ª Delegacia em julho de 2023. Na ocasião, foram encontrados em sua residência blocos de receituários e atestados em branco. Na casa de uma comparsa, foram localizadas artes de carimbo prontas, contendo nome e CRM de 11 médicos do Distrito Federal. Além disso, o mesmo farmacêutico é suspeito de envolvimento na venda de medicamentos abortivos.