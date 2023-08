PCDF desarticula associação cibercriminosa

O objetivo primordial dessa ação é desmantelar uma associação cibercriminosa que estava envolvida em ataques altamente sofisticados direcionados a entidades governamentais

Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), em conjunto com as autoridades policiais dos estados de São Paulo e Maranhão, lançou uma operação coordenada denominada “Operação Inábil”.

O grupo havia recentemente mirado a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), alegadamente em resposta a uma operação anterior realizada em junho.

Durante o curso da operação, as forças de segurança conseguiram identificar e deter o líder da associação cibercriminosa em sua residência no Maranhão. No local, foram encontradas provas que o vinculam diretamente aos ataques perpetrados. O indivíduo agora enfrentará uma série de acusações, incluindo invasão de sistemas eletrônicos, formação de quadrilha e corrupção de menores.

Além do líder, um adolescente associado ao grupo, que reside em Jundiaí/SP, também foi detido. Durante sua detenção, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que supostamente foram utilizados nos ciberataques.