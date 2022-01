PCDF deflagra terceira fase da Operação M16

A operação é referente à investigação do crime de roubo ocorrido em um supermercado, localizado na Rua 10–Vicente Pires, em 6 de outubro de 2021

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu quatro mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Criminal de Águas Claras, na tarde desta terça-feira (4). Essa é a terceira fase da Operação M16, referente à investigação do crime de roubo ocorrido em um supermercado, localizado na Rua 10–Vicente Pires, em 6 de outubro de 2021, por volta das 22h.

Na ocasião, quatro indivíduos invadiram o estabelecimento comercial, renderam funcionários e clientes com facas e um fuzil, e fugiram em um caminhão. A arma de fogo era um simulacro de “Airsoft”. O autor do roubo, um homem de 21 anos, foi preso na casa dele, na Cidade Estrutural, em dezembro do ano passado.

O outro autor do roubo, de 20 anos, também teve a prisão preventiva decretada. Segundo a investigação, ele estava foragido no Estado do Pará, na cidade de Curionópolis. Policiais da DRF/Corpatri o identificaram e prenderam no dia 15 de dezembro.

Os outros dois envolvidos foram presos nesta terça-feira(4). Um de 19 anos, já estava preso por roubo à uma clínica odontológica, e o segundo, de 21 anos de idade, foi preso em um bar localizado na Cidade Estrutural.

Os quatro criminosos agiam sempre com extrema violência, apontando armas para vítimas, além de agredi-las com socos e pontapés. A ação dos criminosos foi toda registrada por câmeras de monitoramento existentes no supermercado.

Os detidos são oriundos da cidade Estrutural, Ceilândia e Taguatinga, todos com antecedentes criminais, sendo que um dos autores, no momento do roubo do supermercado, utilizava tornozeleira eletrônica.

Todos os indivíduos responderão, presos, pelos crimes de organização criminosa e roubos circunstanciados. Se condenados, cumprirão penas que variam de dez a 30 anos de reclusão.