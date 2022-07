PCDF deflagra sexta fase da Operação Mau Vizinho

A PCDF deflagrou a sexta fase da Operação Mau Vizinho que resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de participar de um furto

Na tarde dessa quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 38ª DP, deflagrou a sexta fase da Operação Mau Vizinho que resultou na prisão em flagrante de um homem, de 46 anos, acusado de participar de um furto ocorrido na residência de seu vizinho.

A ação criminosa foi praticada por volta das 11h da manhã, na Rua 12 de Vicente Pires. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio da vítima, tratando-se de um idoso, de 68 anos.

O mau vizinho chega ao local no automóvel dos autores e segue em direção a sua própria residência, situada ao lado do condomínio da vítima. Logo depois, ele abre o portão do condomínio da vítima, permitindo o acesso do veículo dos criminosos ao local.

Rapidamente, os criminosos entram e seguem em direção à residência do idoso, quando arrombam o portão dos fundos e, após revirarem toda a casa, deixam o local levando três aparelhos de televisão.

“O mau vizinho abre o portão do condomínio e permite a saída de seus comparsas, que fogem logo em seguida”, acrescenta o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

Após o registro da ocorrência policial e da análise das câmeras de segurança do condomínio, os policiais da 38ª DP deflagaram a operação e conseguiram efetuar a prisão do envolvido, que foi abordado e preso em um churrasquinho em Taguatinga

Norte.

“O veículo utilizado na ação criminosa também restou apreendido, tendo sido localizado na região do Sol Nascente. Pela sua participação no crime cometido, o mau vizinho irá responder pelo crime de furto duplamente qualificado por conta do arrombamento e concurso de pessoas”, explica Ataliba.

A investigação prossegue visando à identificação dos executores do crime e a localização dos bens subtraídos.

Desse modo, a autoridade policial da 38ª DP solicita a ampla divulgação das imagens do circuito de segurança do local para que a comunidade possa denunciar e/ou informar sobre o paradeiro dos televisores subtraídos e, ainda, sobre a identidade dos envolvidos.