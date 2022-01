PCDF deflagra operação de combate ao jogo de azar no Gama

Três envolvidos irão responder pela contravenção do jogo de azare terão de comparecer à Justiça para os procedimentos legais

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu três homens acusados de explorar jogos de azar na região administrativa do Gama. A operação foi deflagrada nessa quarta-feira (19), em mais uma ação de repressão a esse tipo de contravenção no Setor Leste da cidade.

O proprietário e responsável pelo estabelecimento comercial, de 49 anos, foi flagrado no local onde havia máquinas de caça-níqueis. Um segundo homem, de 54 anos, era proprietário das máquina, equanto um jovem de 26 anos, apontava apostas do jogo do bicho. Todos foram conduzidos à delegacia.

Após denúncias anônimas, os investigadores já tinham realizado, anteriormente, ação nas imediações do mesmo endereço, quando um dos presos, já havia sido autuado na ocasião por conta da prática ilícita de jogo de azar.

Na delegacia, os objetos,materiais e as máquinas de jogos apreendidas foram encaminhados à perícia. Os três envolvidos irão responder pela contravenção do jogo de azare terão de comparecer à Justiça para os procedimentos legais.