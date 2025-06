PCDF deflagra operação contra rede de tráfico de drogas na Candangolândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 11ª Delegacia de Polícia, deflagrou na manhã desta quinta-feira (26/6) a Operação Nexus, com o objetivo de desarticular uma rede de tráfico de drogas que atuava na Candangolândia e em outras regiões administrativas do DF.

Ao todo, foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão domiciliar, resultado de um ano de investigações, que identificaram uma estrutura criminosa composta majoritariamente por moradores da própria Candangolândia.

Segundo a PCDF, os criminosos utilizavam redes sociais para vender drogas, compartilhando fotos, informações sobre peso, qualidade, preço e forma de pagamento com os usuários. As transações eram frequentemente realizadas via Pix, e os entorpecentes entregues aos compradores por meio de aplicativos de entrega.

A operação tem como foco coletar provas materiais e esclarecer os vínculos entre os envolvidos na rede criminosa.

A ação contou com o apoio de mais de 200 policiais civis, além da Divisão de Operações Especiais (DOE), do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC).