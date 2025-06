Homem é preso em Planaltina por descumprir medidas protetivas e agredir ex-companheira

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente um homem de 27 anos, na última terça-feira (24/6), no Vale do Amanhecer, em Planaltina, por descumprir medidas protetivas e agredir fisicamente a ex-companheira.

Mesmo já tendo sido preso anteriormente e intimado judicialmente a manter distância e não manter contato com a vítima, o agressor voltou a ameaçar, perseguir e agredir a mulher, que relatou viver sob constante estado de medo.

De acordo com a PCDF, em uma das ocasiões, o homem enviou mensagens ameaçadoras, afirmando que mataria a ex-companheira. Em outro episódio, a vítima foi surpreendida na rua e atacada com socos e chutes, mesmo com as medidas protetivas em vigor. Ela sofreu cortes e hematomas em várias partes do corpo.

Diante da reincidência e da escalada da violência, o Juizado de Violência Doméstica do DF entendeu que a prisão preventiva era necessária para preservar a integridade e a vida da vítima. Foram decretadas duas ordens de prisão preventiva, relacionadas a diferentes episódios de descumprimento das medidas protetivas.

O homem foi capturado por agentes da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e permanece à disposição da Justiça.