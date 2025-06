Ações da PMDF resultam em prisões, recuperação de veículo furtado e apreensão de menores

O Regimento de Polícia Montada (RPMon) da Polícia Militar do Distrito Federal realizou, nesta quarta-feira (25), três ações distintas que resultaram na recuperação de um veículo furtado, no cumprimento de mandado de prisão e na apreensão de menores por tráfico de drogas.

No Riacho Fundo, durante patrulhamento, policiais da Cavalaria visualizaram suspeitos em duas motocicletas. Após perseguição, um dos veículos foi interceptado no Recanto das Emas e constatou-se que se tratava de produto de furto. Dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).

Em Samambaia, outra equipe do RPMon localizou e prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado. A captura foi feita com base em informações de inteligência, e o indivíduo foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia.

Também em Samambaia, na QS 605, quatro adolescentes foram abordados. Com dois deles, os policiais encontraram porções de maconha e dinheiro. Os menores foram apreendidos e também levados à DCA II.