Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça dentro de casa no Gama

Um homem de 58 anos foi encontrado morto com um ferimento na cabeça, na tarde desta quarta-feira (25/6), no interior de sua residência localizada no Setor de Indústria, QI 02, no Gama, Distrito Federal.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada às 15h19 para averiguar uma ocorrência de localização de cadáver, em frente ao lote 1640. Segundo as informações iniciais, uma mulher solicitou um chaveiro para abrir a porta da casa do irmão, após não conseguir contato com ele.

Ao entrarem no imóvel, o homem foi encontrado sem vida, apresentando um ferimento na região da cabeça. A residência foi isolada para a realização da perícia técnica.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas, e a investigação está a cargo da Polícia Civil do DF.