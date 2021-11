PCDF deflagra operação contra pornografia infantil

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em Samambaia (DF). O suspeito trabalha como ajudante de pedreiro e a polícia encontrou com ele mais de 250GB de arquivos contendo fotos e vídeos de pornografia infanto-juvenil

Na manhã desta sexta-feira (5), a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) deflagrou a Operação Downloader contra um homem, de 23 anos, suspeito de armazenar pornografia infanto-juvenil em dispositivos eletrônicos.

O nome da Operação Downloader se deve ao fato do suspeito baixar muitos arquivos de conteúdos pornográficos. De acordo com o delegado da DRCC, Dario Freitas, o jovem baixou 515 horas de pornografia só no último mês.

“Essa quantidade de arquivos pornográficos é uma das maiores vistas nesse ano de 2021 pela DRCC”, disse o delegado.

Em 2019, o indivíduo foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Distrito Federal (DPCA) pelo armazenamento de cerca 2,5 mil arquivos (vídeos e fotografias) relacionado a pedopornografia.

O jovem foi preso por armazenar os arquivos em dispositivos eletrônicos, mas as investigações continuam para esclarecer se o envolvido compartilhava as fotos e vídeos aqui no DF ou em outros estados da federação.

As penas, em relação ao armazenamento, podem chegar a quatro anos, e para o delito de divulgação de material de pornografia infantil podem alcançar seis anos, por cada compartilhamento . Após as providências legais, o envolvido foi recolhido ao cárcere da PCDF

