PCDF deflagra operação contra pichadores que causaram mais de R$ 1 milhão em prejuízos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (2/6), a Operação Rabiscagem, com o objetivo de combater grupos de pichadores que atuam na capital. As ações criminosas, segundo as investigações, causam um prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos do DF, além de impactar diretamente o meio ambiente urbano e o patrimônio histórico da cidade.

De acordo com a 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), responsável pela operação, os criminosos são considerados reincidentes e agem de forma organizada, promovendo verdadeiras disputas entre grupos rivais. As pichações atingem desde monumentos tombados até propriedades particulares, sedes de órgãos públicos e templos religiosos, gerando poluição visual e danos significativos.

Entre os locais vandalizados estão a Ponte JK, o Viaduto do Sudoeste, igrejas do Sudoeste, placas públicas, além de diversas residências no Cruzeiro. A polícia ressalta que os criminosos demonstram total desprezo pelas normas públicas e pelos prejuízos causados a pessoas, incluindo idosos que não têm condições financeiras para arcar com a recuperação dos imóveis danificados.

Após um ano de investigações, a PCDF identificou os principais responsáveis pelas ações, que foram alvo de mandados judiciais cumpridos nesta manhã. As diligências seguem no intuito de coibir a atuação das quadrilhas e preservar o patrimônio histórico e cultural do Distrito Federal.