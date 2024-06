Convenção de inovação e empreendedorismo na capital 

A quarta edição do Innova Summit, começou nesta quarta-feira (12), e pela primeira vez vai ter um espaço inteiramente dedicado ao empreendedorismo feminino, o Innova Mulher. O evento conta com uma das maiores conferências de geração de negócios, inovação e empreendedorismo da América Latina, com entrada gratuita, e acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães até esta sexta-feira (14). Até o último dia de evento, a expectativa é alcançar 30 mil pessoas, reunir 150 startups e gerar mais de R$150 milhões em negócios.

A estudante de marketing digital, Vânia Cardeal, 34 anos, gosta muito da área de desenvolvimento tecnológico, por isso não poderia perder a oportunidade de assistir às palestras desse evento gratuito. “Eu sou muito fã do Wendell Carvalho, e de palestras de desenvolvimento pessoal”, acrescentou. Além disso, ela pretende abranger o conhecimento para levar para a vida e para os estudos. “Estou muito feliz que consegui fazer a minha inscrição, e estar aqui na abertura. Eu trouxe até meu caderninho para anotar tudo”.

Gleice de Souza, 36 anos, é advogada, mas atualmente trabalha em uma empresa de tecnologia e inovação. Ela também veio especialmente para assistir a palestra de Wendell, mas tem muito interesse em várias outras coisas da programação. “Vi que tem a área de gamers, e eu tenho interesse em aprender. Além disso tem o espaço para as mulheres, que eu também não tinha visto”. Para os outros dias, ela quer chegar mais cedo para poder aproveitar toda a grade de palestras e de stands que for possível visitar.

Segundo Michelle Cintra, responsável pelo projeto Innova Mulher, a iniciativa nasceu para ser um espaço de convergência de todas as iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino. Em 2023, o movimento surgiu com uma palestra no palco de inovação. E agora em 2024, vira um dos destaques da edição, com uma ala voltada para as mulheres, com palestras de empreendedorismo, incluindo convidadas que se destacam nesse tema. O objetivo é que o Innova Mulher seja continuado para além da convenção com várias ações.

São mais de 50 stands de empreendedorismo feminino do DF no evento. “Além de empresas de startup, temos empresas de instituições de apoio ao empreendedorismo feminino nas regiões administrativas, com diversos produtos, como por exemplo, de artesanato e reciclagem, que precisam ser vistos e privilegiados”. Michelle comenta que Brasília não tem nada parecido com o Innova, ainda mais de forma gratuita, colocando as mulheres como protagonistas à frente de temas como inovação e negócios. “E a gente tem ainda uma biblioteca aqui dentro, para as mães poderem trazer suas crianças e não perderem essa oportunidade”, destacou. Ela reforça que um dos maiores impedimentos para uma mulher participar de convenções como esta, é não ter onde deixar os filhos. “Se você é empreendedora, aqui dentro você vai encontrar uma rede de apoio”, disse. Michelle acredita que ao longo dos dias de evento, 70% do público em circulação será feminino.

Inspiração através do empreendedorismo

O Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman, acredita que ter uma iniciativa como essa, com o apoio governamental, serve principalmente para inspirar os jovens a trilhar o caminho do empreendedorismo. Para ele, essa é umas das principais mensagens do evento, que tem visibilidade internacional. “A ideia é que a gente receba a população do Distrito Federal de forma totalmente gratuita”, afirmou.

A pasta de ciência e tecnologia do DF está presente no evento, que é realizado pelo Instituto Conecta Brasil, através da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF). Leonardo considera que essa convenção é um marco para a capital, e deve movimentar vários setores da economia do DF, como o turismo e a alimentação. “Esse é um evento da nossa cidade, que tem crescido e se tornado uma das maiores convenções gratuitas de inovação e empreendedorismo do país”, declarou.

Um dos organizadores do evento, Eduardo Moreira, Presidente do Instituto Conecta Brasil, desde 2022, reforça que o evento é 100% gratuito, tanto para o participante, como para o expositor. “O nosso propósito é democratizar o acesso ao conhecimento e criar oportunidades para que startups, empresários e entusiastas da inovação possam se conectar e gerar negócios significativos”, apontou. São três dias imersivos em palestras e workshops sobre tendências e soluções tecnológicas. Eduardo acredita que só nesse evento, a população pode assistir palestras como da Camila Farani, João Appolinário, e Marcos Piangers, de forma gratuita. “Brasília sai na frente em relação a outros estados, fazendo o empreendedorismo acontecer, claro graças à Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação”, reforçou.

Ele ressalta que o diferencial da edição é o palco para discutir o empreendedorismo feminino com o projeto Innova Mulher. E também, a arena gamer, com investidores internacionais, desenvolvedores de jogos regionais e do Brasil. “Eu não tenho dúvida de que essa quarta edição vai ser um sucesso todos os dias”.

Alguns dos nomes confirmados na programação do evento, para contar as histórias de carreira e inspiração, são: Otaviano Costa, Felipe Titto, Sandra Chayo, Rony Meisler, Wendell Carvalho e Martha Gabriel; Além dos já citados, Camila Farani, João Appolinário e Marcos Piangers. A programação de todos os dias da convenção está disponível no site e no aplicativo do Innova Summit.

Serviço

Innova Summit 2024

Data: 12, 13 e 14 de junho

Horário: Dia 12, a partir de 18h30. 13 e 14 a partir de 14h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775

Entrada Gratuita

Inscrições: https://www.innovasummit.com.br/