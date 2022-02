PCDF cria solicitação online da 2ª via da Carteira de Identidade

A solicitação pode ser feita direto no site da PCDF. E após a compensação do pagamento da taxa de R$ 42,00, a carteira de identidade será impressa

O serviço de solicitação da 2ª via da Carteira de Identidade foi ampliado para o meio digital pelo Instituto de Identificação. A chamada “2ª Via Fácil” vai funcionar a partir de 25 de fevereiro de 2022 e está disponível para todos os interessados cuja via mais recente do documento de identificação civil tenha sido emitida a partir de 1º de julho de 2016, e que cumpram os demais requisitos descritos no site.

Veja quais:

Ser brasileiro nato.

Ter mais de 16 anos.

Não ter alterado, desde 01/07/2016, os seguintes dados pessoais: nome, data de nascimento, naturalidade, filiação e estado civil.

Com isso, um aumento de mais de 500.000 pessoas habilitadas para solicitar esse serviço é esperado. A expectativa é reduzir a demanda pelos agendamentos para atendimento presencial nos Postos de Identificação Biométrica, uma vez que as solicitações de 2ª via correspondem a 60% do total desses atendimentos.

A solicitação pode ser feita direto no site da PCDF. E após a compensação do pagamento da taxa de R$ 42,00, a carteira de identidade será impressa e poderá ser retirada no Posto de Identificação escolhido. O pagamento deste serviço funciona apenas por boleto bancário.