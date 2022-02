PCDF apreende R$ 74 mil em tráfico de drogas em Ceilândia

Cinco presos já tinham passagens por tráfico e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico (com aumento de pena pelo fato ter sido próximo a uma escola)

A Polícia Civil do Distrito Federal desmontou um ponto de venda de drogas na QNN 19 de Ceilândia, na terça-feira (1º). A investigação complexa, iniciada ainda em 2021, prendeu sete pessoas.

Batizada como Operação Banker, a PCDF monitorou por mais de 60 dias o ponto de vendas de drogas, a ação dos traficantes e a movimentação dos clientes. Os investigadores constataram, além do grande fluxo de compradores no local, que os criminosos também realizavam funções de vigia das imediações, para tentar esquivar-se da ação da polícia.

Na ação de terça, após flagrar uma venda de R$ 700 em cocaína, a equipe da 19ª DP invadiu a boca de fumo e surpreendeu os sete autores que, no momento, realizavam a contabilidade do dinheiro do tráfico. Foram apreendidos cerca de R$ 74mil, em dinheiro, além de porções de cocaína, skunk e haxixe.

Cinco presos já tinham passagens por tráfico e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico (com aumento de pena pelo fato ter sido próximo a uma escola). Encaminhados à carceragem da PCDF, os detidos estão aguardando a audiência de custódia.