PCDF apreende armas usadas na escolta da Dama de Vermelho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, na quarta-feira (23), as armas utilizadas no ensaio fotográfico da “Dama de Vermelho”. Um grupo armado com fuzis e escopetas, bloqueou o trânsito da Avenida Sandu Norte, em Taguatinga, e escoltou a mulher com um vestido de festas vermelho que atravessava a via, na terça-feira (22).

A 17ª DP identificou os envolvidos, que foram ouvidos na delegacia. De acordo com eles, alegaram as armas são de air soft e não seriam, portanto, verdadeiras. Os armamentos utilizados na ocasião foram apreendidas e remetidas para a perícia para verificar se são armas de fogo ou não.

Caso se ateste que se tratam de armas de fogo, os envolvidos responderão pelo crime de porte ilegal. Também foi encaminhado ofício à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército para as providências administrativas, eventualmente cabíveis,relativas à fiscalização do comércio de armas no estabelecimento comercial envolvido na ocorrência policial.

O caso

Segundo apurado, toda a cena foi filmada e fotografada. Os homens ostentavam armamento pesado e impedia que os veículos se deslocassem na via, enquanto a mulher caminhava com o vestido de festa pelo local. O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, determinou a investigação do caso para comprovar se as armas de fogo que aparecem nas imagens são verdadeiras, e identificar os envolvidos que participaram da ação.

Próximo ao local do ocorrido existe um clube de tiro, mas não se sabe se a ação foi promovida pelo estabelecimento comercial. Já a Dama de Vermelho é Dilma Lane Barbosa, consultora de vendas e moradora de Ceilândia. A mulher é praticante de tiro esportivo.

Dilma compartilhou nas redes sociais fotos com amigos. “Hoje foi o dia da prévia do casamento no estande do casal”, comemorou um internauta, dando a entender que ela é noiva do proprietário de um estande de tiros. No seu perfil no Instagram, a “dama de vermelho” tem fotos segurando diversas armas e vídeos com fuzis e pistolas.