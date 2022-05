PCDF abre 1.100 vagas de atendimento para Carteira de Identidade este fim de semana

O agendamento deverá ser realizado às 12h00 desta sexta-feira, 27, no site da PCDF. Outra forma de agendar é por meio do telefone 156

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou, nesta quinta-feira, 26, que abrirá 1.100 vagas de atendimento à população do Distrito Federal neste fim de semana (sábado e domingo), em serviços ligados à Identificação Civil (Carteira de identidade).

O agendamento deverá ser realizado às 12h00 desta sexta-feira, 27, no site da PCDF. Outra forma de agendar é por meio do telefone 156, no mesmo horário.

Os atendimentos serão realizados das 07h às 13h nos Postos de Identificação Biométrica, e devem ser selecionados no momento do agendamento:

PIB 01 – 1ª Delegacia de Polícia Asa Sul – Setor Policial Sul, Lote B – Asa Sul

PIB 02 – 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro- A Especial 03 – Cruzeiro Velho

PIB 03 – 4ª Delegacia de Polícia do Guará – EQ 15/26 A Especial – Guará II

PIB 04 – 16ª Delegacia de Polícia, Qd 19 Conj. A Setor Residencial Leste – Planaltina

PIB 05 – 32ª Delegacia de Polícia, QN 38 Conj. 01 Lote 01 – Samambaia Sul

PIB 06 – 33ª Delegacia de Polícia, Av. Alagados CL 114 Lote A – Santa Maria

PIB 07 – 06ª Delegacia de Polícia Qd 33 s/n A Especial – Paranoá

PIB 08 – 30ª Delegacia de Polícia, Qd 02 Conj. 2 Lote 1 Bairro São Bartolomeu – São Sebastião

PIB 09 – 27ª Delegacia de Polícia Qd 305 Cj 01 Lote 02 A Especial – Recanto das Emas

A ação não inclui nas unidades do Na Hora.