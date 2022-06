Pavimentação de 2 km em Planaltina beneficia 10 mil motoristas

O trecho liga a DF-128 à pedra fundamental de Brasília e a obra teve investimento aproximado de R$ 3 milhões

A pavimentação do trecho de aproximadamente dois quilômetros, que liga a pedra fundamental de Brasília, localizada em Planaltina, à DF-128 está concluída. A obra realizada por administração direta, com recursos e maquinários do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), beneficia cerca de 10 mil motoristas que trafegam diariamente pelo local, além de aproximadamente 100 famílias que moram na área rural próxima à rodovia.

O investimento é de cerca de R$ 3 milhões. Nos próximos dias, os 30 operários destacados para o serviço farão a implantação do meio-fio e da sinalização horizontal e vertical.

“Era uma obra muito esperada porque torna um dos pontos turísticos e históricos de Brasília ainda mais acessível, com mais segurança e conforto para a população. E beneficia também a comunidade rural que mora nas proximidades”, declarou o superintendente de obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante.

Frequentador de uma das chácaras das redondezas há mais de 30 anos, o servidor público Moisés de Jesus, de 61 anos, não esconde a alegria pela obra. “Aqui são produzidos hortifrútis, leite e queijo. Agora, com o asfalto, o transporte dos alimentos produzidos na área rural será facilitado e os alimentos chegarão ao seu destino sem avaria, sem poeira e lama”, conclui, satisfeito.

Com informações da Agência Brasília