Pavimentação da VC-361 conta com R$ 4,6 milhões

A obra da via que liga Gama a Santa Maria vai beneficiar 15 mil pessoas

As vias de Santa Maria e Gama receberão vias asfálticas renovadas, a pavimentação terá avanço de proximadamente 3 km, com duas faixas de rolamento nos dois sentidos da vicinal.

O trecho localizado entre a DF-480 e a DF-483 e que passa pelo campus da Universidade de Brasília (UnB-Gama), quando for finalizado, vai beneficiar cerca de 15 mil pessoas que trafegam pela região. O investimento é de R$ 4,6 milhões. O asfalto já foi implantado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ao longo de 1,5 km.

O restante do trecho está na fase de terraplenagem. Toda a obra abrange, além da terraplenagem e da pavimentação, as etapas de drenagem, sinalização horizontal e vertical e implantação de meio-fio. Os trabalhos são realizados por uma equipe de 150 operários.

O presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior, ressalta que os serviços retomarão um ritmo mais acelerado com a estiagem do clima. “Com o fim do tempo chuvoso, essa obra tão importante para as cidades do Gama e da Santa Maria avança para proporcionar mais desenvolvimento, qualidade de vida, segurança viária e conforto para moradores e estudantes dessa região”, afirma Nacfur.

O proprietário de estabelecimento particular de ensino, Jeeffrei James, 33 anos, não esconde a expectativa pela conclusão da obra que, segundo ele, vai desenvolver toda a região, inclusive economicamente. “Quando o asfalto for totalmente colocado, toda essa região vai se expandir e a vida de todos nós vai ganhar em qualidade, porque deixaremos de nos preocupar com a lama e com a poeira. Hoje, nós temos 152 matriculados e a nossa expectativa é que com o pavimento este número dobre”, destaca o morador do Gama.

