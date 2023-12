Patrimônio de segurados da previdência cresce R$ 1,3 bilhão até novembro

O patrimônio do Fundo Capitalizado passou de R$ 453,66 milhões para R$ 786,33 milhões de janeiro a novembro de 2023. No mesmo período, o patrimônio do Fundo Solidário Garantidor subiu de R$ 3,67 bilhões para R$ 4,09 bilhões

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) registrou, até novembro de 2023, um ganho expressivo na sua carteira de investimentos. Foram mais de R$ 1,3 bilhão no seu patrimônio. Em janeiro, o total da carteira era de R$ 5,7 bilhões e em 11 meses subiu para R$ 7,04 bilhões.

Faltam ainda os resultados de dezembro, o que deve ampliar ainda mais os ganhos que “irão garantir um futuro seguro para os mais de 70 mil beneficiários, entre aposentados e pensionistas e também para os próximos segurados”, destaca a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão.

O patrimônio do Fundo Capitalizado passou de R$ 453,66 milhões para R$ 786,33 milhões de janeiro a novembro deste ano, com uma rentabilidade acumulada de 9,94%, bem acima da meta de 6,79%.

No mesmo período, o patrimônio do Fundo Solidário Garantidor subiu de R$ 3,67 bilhões para R$ 4,09 bilhões, com rentabilidade acumulada de 10,67% em 11 meses.

De acordo com Raquel Galvão, essas são as melhores performances já registradas historicamente em ambos os fundos geridos pelo Iprev-DF. “Esse é o resultado de uma política transparente e responsável de investimentos, levando em conta a alocação de recursos, a observância das melhores práticas e a aderência à política estabelecida por nossos conselhos”, ressalta. A diretora-presidente acrescenta que esse ganho dos fundos geridos pelo instituto significa muito para o Governo do Distrito Federal (GDF), para os servidores aposentados e da ativa e também para toda a população do DF. E, segundo ela, para 2024, a previsão é ainda mais otimista para 2024, com a melhoria da economia brasileira.

*Com informações do Iprev-DF

