BRB é eleito o melhor banco de financiamento imobiliário do Brasil

Pelo quarto ano consecutivo, o Banco de Brasília também recebeu o prêmio na categoria Melhor Inovação em Varejo

Em premiação internacional concedida pela publicação International Banker, voltada para o segmento de finanças, o BRB foi eleito, pelo Banking Awards, o melhor banco do Brasil na categoria Financiamento Imobiliário. Pelo quarto ano consecutivo, o BRB também recebeu o prêmio na categoria Melhor Inovação em Varejo.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Ele é resultado de trabalho árduo de todo o time do BRB. Desde 2019, revisitamos os processos e estabelecemos, por meio do planejamento estratégico, que buscaríamos crescer e oferecer as melhores experiências para os nossos clientes, nos tornando um banco que rompesse as fronteiras do Distrito Federal e sendo uma instituição financeira moderna, completa e inovadora.”

O gestor enumera algumas conquistas do BRB: “Em relação ao crédito imobiliário, somos líderes no Distrito Federal há quatro anos e já ocupamos o sexto lugar no país. Oferecemos o processo de financiamento do segmento mais rápido do mercado e temos as melhores taxas, contribuindo para a realização do sonho da casa própria. Seguiremos trabalhando para aprimorar, cada vez mais, nossos serviços”.

Tecnologia avançada

Desde 2019, o BRB tem se pautado pela inovação nas mais diversas frentes de negócio para promover ações com criatividade e tecnologia. Esse empenho foi o que possibilitou, entre outros casos bem-sucedidos, a criação da plataforma digital Nação BRB FLA, parceria negocial estratégica com o Clube Flamengo, e a presença física ou digital do banco em 32 países, 93% do território nacional e em todos os continentes. Atualmente, o BRB tem 7,6 milhões de clientes.

Outro exemplo que é fruto desse direcionamento foi a abertura do escritório de inovação do BRB no Vale do Silício, em 2022, a partir da parceria firmada com a Plug and Play, uma das principais plataformas e aceleradoras de inovação global. Lá foram desenvolvidas importantes ações, como o SuperAPP do BRB, que aprimorou a experiência dos clientes, e o lançamento da Bárbara, inteligência artificial do banco, disponível no SuperAPP e que comercializa produtos de seguridade.

Além disso, com a proposta de acelerar sua transformação digital por meio da inovação aberta, o BRB segue com uma importante parceria de startups. Elas têm trabalhado para aumento da eficiência e uso de novas tecnologias. As iniciativas também permitem a otimização de projetos estratégicos para o ecossistema de inovação do Distrito Federal, onde o BRB nasceu e mantém firmes as suas raízes.