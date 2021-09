Carro pega fogo na EPIA Norte

Com 13 militares e três viaturas, os bombeiros atenderam a ocorrência. O veículo estava no acostamento da via, já tomado pelo fogo

Na madrugada desta quinta-feira (2), um carro pegou fogo na EPIA Norte, em frente à Água Mineral, sentido Setor Militar Urbano. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para o controle das chamas.

Com 13 militares e três viaturas, os bombeiros atenderam a ocorrência. O veículo estava no acostamento da via, já tomado pelo fogo.

Imediatamente os militares iniciaram o combate e acabaram com as chamas em poucos minutos. Duas pessoas estavam no carro no momento em que as chamas começaram.

De acordo com o condutor do carro, José Maurílio, de 39 anos, o veículo apresentou um problema mecânico e, ele e o passageiro, tentaram resolver a pane, momento em que o fogo começou.

Felizmente, não houve vítimas. No trânsito, uma das faixas de rolamento teve de ser interditada durante o atendimento, permanecendo aos cuidados da PMDF.