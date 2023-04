Passarela em Planaltina recebe primeira viga metálica 

Estrutura que dá sustentação à passagem foi instalada neste domingo; segunda parte será colocada no fim do mês

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) instalou, na manhã deste domingo (2), a primeira parte da estrutura metálica da passarela de pedestres que está em construção no km 21,5 da BR-020, em Planaltina.

Para a execução dessa obra, foi necessária a interdição de aproximadamente 300 m das duas faixas de rolamento da BR-020, no trecho da construção, no sentido Planaltina – Brasília. Os motoristas foram conduzidos para a pista marginal enquanto as vigas eram instaladas, e, após o final do trecho interditado, redirecionados para a via expressa.

A segunda parte da estrutura, no sentido Brasília – Planaltina, tem previsão de ser colocada no fim deste mês. Após essa fase, os serviços executados serão a instalação do piso, alambrados e recursos de acessibilidade, bem como a conclusão da pintura.

Segurança para todos

Esta será a quarta passarela aérea que o órgão entrega à população, desde 2019. “Sabemos da importância de dar condições seguras para os pedestres, portanto já entregamos três passagens para pedestres aqui na BR-020, uma em frente ao Nova Colina II, outra em frente ao Nova Petrópolis e uma terceira em frente ao Morada dos Nobres, e reformamos 38 estruturas por todo o DF”, afirma o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

Uma quinta via de passagem tem previsão de ser concluída também este ano. “Estamos construindo outra passarela na Estrada Parque Indústria e Abastecimento [Epia / DF-003], na altura da Água Mineral”, anuncia o gestor. “Essa também teve início em janeiro, com investimento de R$ 3,6 milhões, e vai beneficiar cerca de 300 mil visitantes do parque por ano”.

A obra de construção da passarela na BR-020, na altura do Itiquira, teve início em janeiro deste ano, com investimento de R$ 3,5 milhões. Quando concluída, a passarela vai beneficiar aproximadamente 20 mil pedestres da região dos condomínios Mestre d’Armas, Itiquira e Nova Esperança.

Com informações da Agência Brasília