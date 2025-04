Parto de emergência: bebê nasce dentro de viatura no DF

Na manhã deste domingo (20), uma mulher deu à luz no interior de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na Cidade Estrutural.

A ocorrência foi registrada às 9h26, na Quadra 6, Conjunto 5, e contou com o emprego de uma viatura. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a gestante, de 26 anos, consciente, orientada e com a bolsa gestacional rompida.

Diante do adiantado trabalho de parto — com o bebê já coroando, ou seja, já estava saindo— a equipe realizou o procedimento dentro da viatura, seguindo todos os protocolos de segurança. O nascimento ocorreu às 9h42. O bebê, chamado Lorran, foi imediatamente coberto e aquecido após o parto.

Mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte, após regulação médica, e passam bem.