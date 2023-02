Participe das atividades culturais oferecidas pela Biblioteca Pública

O primeiro encontro da oficina de meditação, programada para ocorrer quinzenalmente às quartas-feiras, deve ser realizado em 1º de março

Mais do que um espaço de locação de livros, as bibliotecas são ambientes de produção cultural. Pensando nisso, a Biblioteca Pública de Brasília (BPB), na EQS 312/313, na Asa Sul, incentiva a participação de moradores na programação de atividades gratuitas do equipamento público, desde clubes de leitura a apresentações artísticas.

O gerente da Biblioteca Pública de Brasília, Frederico Machado, afirma que promover atividades culturais é uma forma de aproximar a população do espaço público. “A Biblioteca Pública tem que ser espaço de formação continuada do conhecimento para todos”, aponta.

O primeiro encontro da oficina de meditação, programada para ocorrer quinzenalmente às quartas-feiras, deve ser realizado em 1º de março.

“Estamos abertos a todos os tipos de projetos”, completa Machado. “Para quem gosta de fazer voluntariado, também teremos um grande prazer em recebê-los e conversar. Queremos que nossa biblioteca seja da cidade, queremos construir uma bela história junto a Brasília.”

Algumas atividades já estão agendadas. No dia 24 deste mês, haverá uma roda de choro, a partir das 17h30. O encontro musical é realizado desde 2019, toda última sexta-feira do mês e sempre com um lanche colaborativo entre os participantes.

No sábado, dia 25, haverá contação de histórias para crianças, realizada pela escritora de livros infantis Tatiane Almeida. “A contação de histórias tem que trazer leveza à história para que elas possam se concentrar. E o objetivo do escritor é passar algo de bom para as crianças, algo que possa agregar nos valores dela. Então, o ambiente de uma biblioteca é extremamente propício a isso, um espaço para pensar, refletir”, conta Tatiane.

Em março, será realizada a Semana da Poesia, prevista para iniciar no dia 21. No mesmo mês, também começa a oficina de meditação, programada para ocorrer quinzenalmente às quartas-feiras. O primeiro encontro deve ser em 1º de março, a partir das 17h.

As datas e horários de cada oficina são divulgados antecipadamente pelo Instagram da biblioteca. Em janeiro, a população aproveitou a contação de histórias para crianças, a roda de choro e uma palestra sobre saúde bucal.

Interessados em oferecer algum tipo de oficina podem formalizar parcerias com a biblioteca indo ao local ou entrando em contato por meio dos emails [email protected] ou [email protected].

Serviço

Biblioteca Pública de Brasília

→ Endereço: EQS 312/313 – Asa Sul

→ Telefones: (61) 32455022 e (61) 32451885

→ Contato: [email protected] e [email protected]

→ Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira de 7h30 às 18h, aos sábados de 7h30 às 13h30. O balcão de atendimento encerra 30 minutos antes do fechamento da biblioteca.

Com informçações da Agência Brasília