Ao marcar presença nesses debates, a Biotic SA reafirma seu engajamento em harmonizar suas soluções com padrões internacionais

Brasília, a vibrante capital de inovação brasileira, foi anfitriã do Telebrasil Summit 2023, realizado no Royal Tulip. O evento contou com uma série de discussões aprofundadas e perspectivas sobre a era digital, incluindo uma participação significativa da Biotic SA, líder em inovação tecnológica no DF.

O líder da Biotic SA, Gustavo Dias, sublinhou o valor da participação de sua empresa no summit. “A Biotic representa o compromisso contínuo do DF com a vanguarda tecnológica. Nosso objetivo é manter Brasília à frente das tendências tecnológicas globais”, destacou.

Thierry Breton, comissário da União Europeia, realçou a colaboração digital entre a UE e o Brasil no encontro. Breton enfatizou a natureza sem fronteiras do digital e mencionou a recente adoção do Pacote de Serviços Digitais na Europa, visando promover equidade, escolha e segurança online.

Ao marcar presença nesses debates, a Biotic SA reafirma seu engajamento em harmonizar suas soluções com padrões internacionais, oferecendo tecnologia de vanguarda aos seus usuários e ao DF.

O Telebrasil Summit 2023 reuniu especialistas renomados, incluindo figuras de destaque no cenário político e no setor de telecomunicações, solidificando o evento como referência em inovação no Brasil.

O painel sobre “A trajetória do 5G e futuras gerações tecnológicas” foi, sem dúvida, um dos destaques. Nesse contexto, vale mencionar a iniciativa de Brasília e da Biotic ao se aliar à Huawei para introduzir o 5G no país, sendo pioneiros em seus testes e desenvolvimento. Esse enfoque também abordou desafios e possibilidades futuras para as telecomunicações, sublinhando a relevância de alianças estratégicas, como a estabelecida entre Biotic e Huawei.