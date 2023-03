Parte superior do Viaduto da Epig é pavimentada

Quando a pavimentação e a sinalização forem concluídas, as pistas serão usadas para o trânsito de carros que trafegam no sentido Epig – EPTG

A pavimentação da parte superior do Viaduto Luiz Carlos Botelho, também conhecido como Viaduto do Sudoeste, está prestes a ser concluída. Serão três pistas de pavimento flexível, para o tráfego de carros e motocicletas, e uma via com pavimento em concreto, que será utilizado como corredor exclusivo de ônibus.

Das quatro pistas, apenas uma ainda está com a aplicação de massa asfáltica em andamento. A próxima etapa será a instalação das sinalizações viárias, como placas de trânsito e a pintura das divisórias das pistas.

O pavimento em concreto está sendo utilizado para a parte destinada aos BRTs. “Por ter maior durabilidade e resistência, o pavimento de concreto é mais indicado para o fluxo de ônibus – tem maior vida útil e menor índice de manutenção”, explica o engenheiro da Secretaria de Obras responsável pela fiscalização dos trabalhos, Carlos Magno.

Melhora no fluxo

Tão logo sejam concluídas a pavimentação e a sinalização, as pistas serão usadas para o trânsito de carros que trafegam no sentido Epig – EPTG. “Vamos jogar o fluxo para cima do viaduto para dar continuidade à escavação e fazer a rede de drenagem”, explica Magno.

Com aporte de cerca de R$ 24,6 milhões, o viaduto está sendo construído na intersecção da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) com o Sudoeste e o Parque da Cidade. Motoristas que estiverem indo da Epig para a EPTG e no sentido contrário passarão por cima do viaduto, enquanto quem dirigir do Sudoeste em direção ao Parque da Cidade cruzará o caminho por uma trincheira.

Cerca de 25 mil motoristas passam pelo local diariamente. Um deles é o empresário Fabiano Serra, 36, para quem as obras direcionadas a melhorar o fluxo de veículos são sempre bem-vindas. “Deve ter tido um estudo sobre a necessidade da obra; então, com certeza vai trazer benefícios para os motoristas, com mais fluidez no trânsito”, pontua ele, que é motociclista.

Com informações da Agência Brasília