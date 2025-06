Parque Sul de Águas Claras de cara nova com iluminação pública em LED

O Parque Sul de Águas Claras, um dos principais espaços de lazer e prática esportiva do Distrito Federal, agora conta com iluminação pública. Ao todo, foram instalados 31 postes metálicos, 14 postes de concreto, 79 luminárias e 26 refletores, todos com tecnologia LED. A iniciativa, executada pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), recebeu um investimento de R$ 235.161,16 e busca garantir mais segurança e visibilidade aos frequentadores durante a noite.

Inaugurado em agosto de 2023, o Parque Sul ocupa uma área de 30,2 mil metros quadrados e oferece estrutura diversificada, com quadras de areia e tênis, ciclovia, parquinho infantil, paisagismo, mobiliário urbano e a única pista de patinação de alta velocidade do Brasil, construída conforme padrões internacionais. O patinódromo tem seis metros de largura, revestimento em poliuretano antiderrapante e proteção lateral de 1,30 metro.

A iluminação foi recebida com entusiasmo por atletas e moradores da região. Para a diretora de Patinação de Velocidade da Confederação Skate Brasil, Cyndia Pardo, a mudança impacta diretamente a segurança dos treinos, que antes eram limitados ao horário de luz natural. “Agora está uma maravilha porque conseguimos treinar com segurança. A iluminação também permite que a gente possa trazer eventos para cá”, afirma.

O patinódromo receberá o Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade entre os dias 20 e 22 deste mês, seguido de um acampamento de atletas de 23 a 27. “É um local muito querido a nível nacional. O pessoal vem superanimado porque, em muitos lugares, os atletas treinam em estacionamentos. Aqui, temos uma pista profissional”, destaca Cyndia.

Frequentador assíduo do espaço, o atleta brasiliense Guilherme Abel, 22 anos, da Seleção Brasileira, celebra a nova estrutura. “Agora a gente consegue treinar com mais qualidade e por mais tempo. Fica mais seguro e dá liberdade de horário, inclusive para quem só pode vir à noite.”

A iluminação também trouxe mais tranquilidade para a estudante Daniela Viana, 19 anos, que mora na região e passeia com seu cachorro no parque. “Antes eu ficava insegura de sair à noite. Agora está bem melhor para mim e para todos que usam o parque para caminhar, praticar esportes ou passear.”

Segundo o presidente da Terracap, Izidio Santos Júnior, a entrega da iluminação representa o compromisso do GDF com a qualidade de vida da população. “Este é um espaço pensado para o lazer, o esporte e a convivência, e a iluminação adequada garante que a comunidade possa aproveitá-lo com mais segurança, conforto e por mais tempo”, afirmou.

Com investimento total de R$ 8,3 milhões, o Parque Sul conta ainda com calçadas acessíveis, estacionamentos de bloquetes, gramados e árvores. Localizado entre as ruas Babaçu, 25 Sul e Araribá, o espaço tem se consolidado como um ponto de convivência importante fora dos condomínios residenciais da cidade.

Com informações da Agência Brasília