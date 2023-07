Parque Diversom anima as férias da criançada

Atração que estimula interações sonoras fica no estacionamento 10 do Parque da Cidade até o final de julho

Até o dia 30 de julho, as crianças do DF poderá se divertir com o Parque Diversom, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. A atração funciona todos os dias, das 9h às 19h, e é uma opção para as férias escolares, oferecendo uma experiência lúdica com brinquedos musicais, estimulando a imaginação e permitindo que as crianças explorem diferentes sons e ritmos de maneira interativa e educativa.

O evento é aberto ao público, totalmente gratuito e conta com monitores especializados. Edgar Pereira Santana de Assis, um dos monitores do Diversom, disse que na manhã do último domingo (16) cerca de 527 pessoas passaram pela atração. “É bem animado e o tempo todo cheio. Todos os brinquedos são muito intuitivos. Então, esse contato mais orgânico com a música acontece mais fácil”, concluiu.

Atraídos pelo som

A quantidade de pessoas depende do dia e geralmente é mais cheio no fim de semana. Até o 12º dia do Diversom no no Parque da Cidade (17/7), entre 6 e 7 mil pessoas já haviam passado pela atração. Até o fim da temporada, cerca de 15 mil pessoas são esperadas no evento.

Os filhos da médica Helga Bezerra Gomes da Silva se surpreenderam com as atrações do parque

A médica Helga Bezerra Gomes da Silva, 40 anos, levou seus filhos para se divertirem nos brinquedos sonoros. “Eles estão adorando e descobrindo quais são os sons que estão fazendo nos instrumentos: ‘ah esse aqui parece o mar, esse aqui parece grilo’… É muito legal essa questão do movimento com o som. Acho que estimula muito a criatividade”, comentou Helga. Ela completou falando dos benefícios das brincadeiras serem ao ar livre: “É uma delícia porque eu já gosto de ambiente aberto, do parque, da parte viva e dessa interação.”

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, afirmou que a ideia da Secretaria de Esporte e Lazer do DF é promover esses momentos no dia a dia da criança e que o Governo do Distrito Federal apoia cada vez mais projetos do tipo.

“Nossa ideia é sempre estar inovando. A gente estava pensando em alguma coisa diferente para as crianças nessas férias e entendemos que esses brinquedos com o som e música atraem e divertem as crianças. Então, elas participam, brincam e produzem o som nos brinquedos que encantam os pais e toda a família”, observou.

Andanças e descobertas

O ator Marcio Vieira buscou inspiração em atrações do exterior para criar o Diversom

De acordo com Marcio Vieira, um dos idealizadores e criadores do Diversom, a ideia de montar o parque surgiu há 20 anos. Integrante do Udi Grudi, Marcio viaja com o grupo de teatro contemporâneo, fazendo peças pelo mundo desde 1998. “Nessas andanças pelo mundo a gente viu vários parquinhos musicais, mas percebemos que eles chamavam mais para a coisa plástica, visual. E a gente estava mais interessado na sonoridade, no brincar. Então montamos esse projeto”, explica o artista.

O idealizador ressaltou que cada instrumento tem uma história de melhoria e correção, destacando a parte interativa, quando uma criança escuta um som e se interessa por outro, gerando socialização e uma memória afetiva na infância.

“Chama a atenção porque essa experiência do brincar é muito importante na vida do ser humano. Brincar é uma forma de aprender e esse contato com a música faz com que a gente, brincando, entre em um universo musical”, acentuou.

Com informações da Agência Brasília