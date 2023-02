Parque das Garças fecha para pavimentação de pista

O local possui uma rica flora de ipês-amarelos, árvore típica do cerrado, visitada por inúmeras espécies de aves, inclusive migratórias

O Parque Ecológico das Garças, no Lago Norte, será fechado ao público nesta quarta (8) e na quinta-feira (9), para pavimentação da pista de cooper. A medida foi adotada para garantir a segurança dos visitantes, pois há máquinas em operação no local. Administrada pelo Instituto Brasília Ambiental, a unidade de conservação será reaberta na sexta (10), após a conclusão do serviço.

Com cerca de 10,5 hectares, o parque está localizado na QI 15/16 e abre todos os dias, das 6h às 18h. Possui uma rica flora de ipês-amarelos, árvore típica do cerrado, visitada por inúmeras espécies de aves, inclusive migratórias.

O parque também é um ponto de acesso ao Lago Paranoá. Em agosto, quando os ventos são mais constantes no Planalto Central, esportistas do kitesurf e do windsurf são presenças frequentes na área. A unidade ainda conta com circuito inteligente de ginástica e um ponto de encontro comunitário.

Com informações da Agência Brasília