Parque da Cidade terá Wi-fi Social DF

O Wi-Fi Social DF será inaugurado no neste sábado (7) no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, às 9h. A iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti).

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Elisio Luz, estará presente no evento para lançar a internet gratuita.

O objetivo é promover a inclusão digital e social da população do Distrito Federal. Já existem mais de 82 pontos que contabilizam 120 milhões de acessos.