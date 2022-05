Dois homens são baleados e mortos em Ceilândia

Além do CBMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), também foi acionada para prestar socorro

Uma tragédia deixou dois homens baleados e mortos no Setor O, em Ceilândia, na noite desta quarta-feira, 04. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um gol branco se aproximou das vítimas e abriu fogo.

Além do CBMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), também foi acionada para prestar socorro. Conforme os agentes, um rapaz de 22 anos faleceu na hora. Ele foi encontrado pela equipe ao chão, com disparos no tórax.

“Socorro chegando ao local encontrou a vítima ao solo, sexo masculino B.C.S., 22 anos, com perfuração na região do tórax, sem sinais vitais, seu óbito foi declarado no local. A cena foi preservada até a chegada da Perícia”. O segundo conseguiu fugir, mas foi alcançado logo após e também veio a óbito.

A dinâmica completa do incidente ainda não foi revelada.