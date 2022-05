Confira as oportunidades de emprego para esta quinta (5)

Os interessados devem procurar uma das 14 agências ou cadastrar o currículo pela internet

Está precisando de emprego? As agências do trabalhador estão ofertando 55 oportunidades nesta quinta-feira (5). As vagas são para diversas funções, em todo o Distrito Federal. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 2,9 mil, de acordo com o cargo. Os interessados devem procurar uma das 14 agências ou cadastrar o currículo pela internet.

Em 23 vagas, como carpinteiro, motorista entregador e pintor de automóveis, exige-se que o candidato tenha pelo menos iniciado o ensino fundamental. Ter completado o ensino médio é uma exigência em 20 vagas nas funções de técnico em eletromecânica e vendedor pracista.

Não é exigida escolaridade nas cinco vagas disponíveis para soldador e nas três para açougueiro. O ensino fundamental completo é necessário para se candidatar às funções de operador de viradeira e encanador e ter concluído faculdade para duas vagas de auditor contábil.

As oportunidades são para trabalhar na Asa Norte, Guará, Santa Maria, Samambaia, Taguatinga, Planaltina e Sobradinho.

A candidatura pode ser feita presencialmente nas agências do trabalhador, durante a semana, das 8h às 17h, ou por meio digital, cadastrando o currículo no aplicativo Sine Fácil. Mesmo que não haja interesse nas oportunidades do dia, o cadastro vale para vagas futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

