Park Way e Plano Piloto terão áreas sem energia neste domingo (27)

Interrupção no fornecimento nestas localidades será para poda de árvores e manutenção de rede

A partir das 9h deste domingo (27), endereços do Park Way e do Plano Piloto ficarão, temporariamente, sem energia. A interrupção é necessária para os serviços de poda de árvores e manutenção de rede.

No Park Way, o desligamento será no Setor de Mansões, Quadra 8, Conjunto 3. A previsão é de que a energia seja religada a partir das 13h.

No Plano Piloto, onde será feita a manutenção de rede, a interrupção será nas CRS 504/505, 704 e 504 (blocos do A ao C). Os trabalhos devem durar das 9h às 12h.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.