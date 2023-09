Park Sul receberá investimento de R$ 65 milhões

A ordem de serviço é para obras de drenagem pluvial, com inclusão de lagoas de detenção, pavimentação e sinalização das vias e paisagismo

Camila Bairros e Carolina Freitas

Na manhã desta quarta-feira (13), o governador Ibaneis Rocha cumpriu agenda no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), onde fica o Park Sul, uma região de diversos condomínios e que vem crescendo a cada ano. O local vai passar por obras de infraestrutura com investimento de R$ 65 milhões.

A ordem de serviço assinada pelo governador é para obras de drenagem pluvial, com inclusão de lagoas de detenção, pavimentação e sinalização das vias e paisagismo. Além disso, autorizou a implantação do mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos. Do valor total previsto para o Park Sul, R$ 42,5 milhões serão custeados pelo GDF, enquanto os demais R$ 22,5 milhões serão pagos por incorporadoras que ergueram prédios residenciais no Setor de Garagens, Concessionárias e Veículos Sul (SGCV), como medida compensatória relativa ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Está prevista ainda a implantação de duas praças na região, entre as quadras 5/6 e 10/11, e a pavimentação da via IA SP1, que liga o Park Sul à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Para resolver os problemas de drenagem, serão construídas quatro lagoas de contenção.

Quem também esteve presente no evento foi Arthur Nogueira, administrador do Guará. “Estamos com investimento para todo o Guará de mais de 300 milhões. Nós estamos bem de investimento na região. Desde a criação da região administrativa, é o ano em que mais se recebe investimento aqui”, destacou ele.

Os investimentos é uma demanda antiga dos comerciantes, empresários e moradores da região, ressaltou Nogueira no evento. “Quando chove aqui nesta região é mais de um metro de altura, ninguém entra e ninguém saí. Estamos recebendo um grande presente. Acredito que no ano de 2025 não vamos ter mais nenhum problema”, finaliza o administrador.

A empresa responsável pela obra, que venceu a licitação, será a Basevi Construções S/A. “Pra mim é uma alegria muito grande está aqui no Park Sul hoje. Essa é uma obra que a gente estava negociando com as empresas desde o início do governo passado. Sendo uma obra bastante necessária. Quem passa aqui no período de chuva sabe da dificuldade por falta da drenagem. Essa obra vem melhorar a qualidade de vida das pessoas que resolveram vim morar nesse lugar maravilhoso”, comentou Ibaneis na assinatura das obras.

