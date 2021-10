Parede de construção desaba sobre residência em Santa Maria

A equipe de socorro constatou que se tratava do desabamento de uma parede, recém construída no terceiro andar

Uma parede de construção desabou na Quadra 02 lote 13, Condomínio Porto Rico, em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência nesta sexta-feira, 01, com o emprego de duas viaturas e dez militares.

Chegando ao local a equipe de socorro constatou que se tratava do desabamento de uma parede, recém construída no terceiro andar sobre um cômodo da casa vizinha.

No momento do desabamento não havia pessoas no local atingido, que teve parte do telhado, forro e alguns móveis danificados pela queda do material empregado na construção.

No momento da ocorrência chovia no local.