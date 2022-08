Imposto de Renda: Receita Federal paga quarto lote. Veja como consultar

Com total de R$ 6 bilhões, pagamento será realizado para 4,4 milhões de contribuintes

A Receita Federal paga nesta quarta-feira, 31, o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. O pagamento contempla 4.462.564 de contribuintes, no total de R$ 6 bilhões, e é direcionado para aqueles que entregaram a declaração até o dia 30 de maio, assim como restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito será feito na conta bancária cadastrada na declaração ou por meio da chave PIX informada.

Nos três primeiros lotes de restituição, a Receita Federal pagou R$ 18,9 bilhões para cerca de 12,9 milhões de contribuintes. Parte dos contemplados foi de contribuintes com prioridade legal: idosos com idade acima de 80 anos; contribuintes com idade entre 60 e 79 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para quem não tem prioridade legal, o pagamento é realizado por ordem de entrega da declaração, ou seja, os que declararam antes recebem primeiro.

Veja o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2022, que prevê o pagamento em cinco lotes, entre maio e setembro:

• 1º lote: 31 de maio (pago)

• 2º lote: 30 de junho (pago)

• 3º lote: 29 de julho (pago)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• 4º lote: 31 de agosto

• 5º lote: 30 de setembro

Para realizar a consulta e descobrir se será contemplado no quarto lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em “Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Ao clicar no tópico “Etapas para a realização deste serviço”, a página apresenta links e instruções para o contribuinte realizar a consulta. O contribuinte também pode clicar no botão verde “Iniciar”, no topo da página, para ir direto ao site de consulta de restituições. Depois de preencher os dados, o contribuinte deve clicar em “Consultar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem acredita que deveria receber, mas não estiver constando como contemplado, pode verificar se há alguma pendência na declaração do IR através do Portal e-CAC. Após regularizar a situação, o contribuinte deve aguardar para consultar sua inclusão nos próximos lotes. No Portal e-CAC, é possível consultar a situação da declaração do IR e identificar pendências, por meio do “extrato de processamento”.

Pagamento

Se o crédito não for realizado por algum motivo, como a conta informada na declaração ter sido desativada, por exemplo, o valor ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores acessando o Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB, por meio dos telefones:

• 4004-0001 (capitais);

• 0800-729-0001 (demais localidades);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Estadão Conteúdo