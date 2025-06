Parceria entre GDF e Circuito Brasiliense da Mulher arrecada 16 mil absorventes para doação

A Secretaria da Mulher (SMDF) recebeu, nessa segunda-feira (2), a doação de 16 mil absorventes arrecadados pelo 2º Circuito Brasiliense da Mulher. Realizado em 27 de abril, o evento esportivo teve parceria com o Instituto Contexto Social (Icons) e contou com a inscrição de 5 mil participantes, entre atletas e amadoras, incluindo categorias para pessoas com deficiência (PCD).

Com o objetivo de unir forças no combate à violência contra a mulher, a corrida teve inscrições gratuitas, mediante a doação de três absorventes, promovendo o acesso à dignidade menstrual. Para a vice-governadora Celina Leão, as parcerias do GDF com eventos esportivos mostram que o esporte pode ser um grande aliado em causas sociais.

“Estamos sempre em busca de iniciativas que apoiem e fortaleçam as mulheres. Além de fomentar grandes eventos, o GDF também incentiva que essas organizações realizem ações sociais voltadas para as comunidades femininas, promovendo inclusão, oportunidade e empoderamento”, destaca.

As arrecadações fazem parte do programa Dignidade Feminina, desenvolvido pela SMDF desde 2023, que já distribuiu mais de 25 mil absorventes a mulheres do Distrito Federal. Os produtos são entregues nos equipamentos da pasta, como a Casa da Mulher Brasileira (CMB), os Centros de Referência da Mulher Brasileira (CRMB) e em ações itinerantes.

“Falar sobre dignidade menstrual é falar sobre cuidado, respeito e oportunidade. Ninguém deve passar por constrangimento ou deixar de estudar, trabalhar ou viver sua rotina por não ter acesso a um item básico como o absorvente. No Distrito Federal, seguimos firmes nesse compromisso de garantir que a dignidade menstrual chegue a quem mais precisa, porque isso também é cuidar das mulheres e transformar realidades”, afirma a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Representante do Icons e coordenadora do projeto, Bárbara Monteiro reforçou a importância da iniciativa: “O Circuito Brasiliense da Mulher é mais do que uma corrida: é um movimento de resistência e representatividade. Em parceria com a Secretaria da Mulher, nosso objetivo é atender da melhor forma possível às necessidades das mulheres, sempre priorizando a dignidade menstrual, que consideramos fundamental”.

*Com informações da Secretaria da Mulher (SMDF)