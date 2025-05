Paranoá e Sobradinho têm interrupção de energia nesta sexta (9), para obras

Nesta sexta-feira (9), moradores de Paranoá e Sobradinho, no Distrito Federal, terão o fornecimento de energia elétrica interrompido entre 9h e 16h. A suspensão temporária será necessária para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede elétrica, com o objetivo de garantir a segurança dos técnicos durante os trabalhos.

No Paranoá, o desligamento afetará as quadras 10, 324, 325 e 356 do Condomínio Del Lago. Já em Sobradinho, ficarão sem energia as quadras 8, 9 e 10 da Área Especial 6, localizadas na Avenida do Contorno.

Segundo a distribuidora, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Além disso, há possibilidade de interrupções não programadas em outras regiões. Nessas situações, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. O atendimento para pessoas com deficiência auditiva ou de fala está disponível pelo número 0800 701 01 55, desde que seja utilizado aparelho adaptado.

Os desligamentos fazem parte de um cronograma rotineiro de melhorias na rede elétrica, voltado à prevenção de falhas e à ampliação da capacidade de atendimento da região.