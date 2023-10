Para obras, Epig terá mudança no trânsito a partir de sexta-feira (13)

A via EPIG está em fase de requalificação para implantação de corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central

A partir desta sexta-feira (13), quem trafega pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) deverá acessar o Setor Policial Sul pelo desvio provisório instalado alguns metros à frente do acesso atual. Essa mudança no ponto de acesso à via é necessária para a continuidade da concretagem das fundações do viaduto em construção na via EPIG.

“O acesso ao Setor Policial Sul atualmente existente será interditado por prazo indeterminado para que possamos avançar na construção de viaduto entre a EPTG e a interseção da EPIG com a ESPM”, explica o engenheiro Ricardo Terenzi, subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras.

A via EPIG está em fase de requalificação para implantação de corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central. O primeiro trecho desta obra, situado no intervalo entre a EPTG e o fim da interseção viária entre a EPIG e o Setor Policial Sul, abrange implantação de corredor BRT, construção de 2 novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

“Optamos por implementar esta mudança na sexta-feira por se tratar de ponto facultativo, razão pela qual o fluxo de veículos é reduzido. Assim, além de permitir que os motoristas se adaptem à novidade, podemos avaliar a funcionalidade do desvio e fazer os ajustes que se fizerem necessários”, pondera o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Corredor eixo oeste

Essa importante obra de mobilidade integra o corredor eixo oeste. Com cerca de 40km de extensão, esse corredor vai fazer a ligação do Sol Nascente com o Eixo Monumental e o Terminal Asa Sul, passando por importantes vias da cidade como Hélio Prates, EPTG, EPIG e ESPM.

Com informações da Agência Brasília